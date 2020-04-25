أمين جمال: يسرا "وش السعد" علىَّ

مؤلف شاب لمع اسمه فى السنوات القليلة الماضية بعمله مع نخبة من كبار النجوم منهم عادل إمام، يسرا ومحمد رمضان، ويشارك فى الموسم الرمضانى لهذا العام بمسلسل «خيانة عهد» ليسرا و«سكر زيادة» لنبيلة عبيد ونادية الجندى بعد خروج مسلسله «اسود فاتح» من السباق للنجمة هيفاء وهبى وينتظر أيضا عرض فيلمه «أشباح أوروبا».





■ فى البداية كيف كان اللقاء الثالث مع الفنانة يسرا؟ ولماذا تغير اسم المسلسل ليصبح خيانة عهد؟





- لقد سبق لى العمل مع النجمة يسرا فى مسلسل «فوق مستوى الشبهات» ثم «لدينا أقوال أخرى» وهذا العام نقدم «خيانة عهد»، وهو بمشاركة زميلى أحمد عادل الذى أعتبره أهم الأسباب لى فى تقديم مسلسل «فوق مستوى الشبهات» فى 2016 فهو الذى رشحنا لشركة العدل الجروب، وأنا أعتبر أن اسم «خيانة عهد» هو الأفضل والأنسب للعمل.





■ هل العمل أكثر من مرة مع نجم كبير يخلق نوعًا من الثقة المتبادلة بين رؤيتك ومتطلبات النجم فيما يقدمه؟





- بالطبع، فالنجمة يسرا إذا طلبتنا فى أى وقت لنكتب لها أى شىء أنا تحت أمرها لأننى فى البداية أعشقها ولها فضل كبير علينا فى تواجد اسمنا على الساحة بعد تعاونا فى «فوق مستوى الشبهات»، وقد آمنت بنا ولم يكن أحد يعرفنا من قبل وفتحت لنا أبوابًا كثيرة وقدمنا بعدها العديد من الأعمال، وكل ذلك بسبب ثقة الفنانة يسرا فينا.





■ حدثنا عن كتابتك لمسلسل «سكر زيادة» هل البداية كانت من تعريب الفورمات لـ the golden girls واختيار من يليق للبطولة أم العكس؟





- المنتج صادق الصباح حدثنا تليفونيا عن مسلسل فورمات من ديزنى تم شراء الفورمات الخاص به وأنهم يرغبون فى تقديمه من بطولة النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، وبدأنا المعالجة واستطاعت شركة الإنتاج أن تحصل على موافقتهما وتوقيعهما للمسلسل، الذى سيشهد أول عمل يجتمعان فيه سويا فى تاريخهما، علما بأن المسلسل الأجنبى ناجح جدا فى الثمانينيات وتم تنفيذ أكثرمن نسخة منه وأكثر من جزء وأتمنى أن نقدم عملا يليق بهما، والمخرج وائل إحسان «عامل شغل» أكثر من رائع وفى النهاية إحنا عملنا ما علينا والنجاح من عند الله.





■ ألم تخش إصدار الجمهور لأحكام مسبقة على العمل؟





- لا على الإطلاق فالفكرة فى كيفية تقديمك للنجمتين فى عمل درامى يستوعب تاريخهما ونحن بدأنا العمل على مسلسل «سكر زيادة» منذ شهر يونيو الماضى واجتهدنا كثيرا وفى النهاية دائما ما يلتصق النجاح بكلمة سر «فسر النجاح» لا أحد يعلمه الا الله.





■ هل كانت هناك شروط خاصة فى الكتابة للنجمتين سواء من مساحة الأدوار أو ظهورهما بشكل عام؟ بصراحة هل طلبتا أى تعديلات على السيناريو؟





- نهائى، وليس فى سكر زيادة فقط، ففى عملنا مع النجم عادل إمام فى «عوالم خفية» لم يتدخل أبدا فى شىء وكذلك الفنانة يسرا.





■ هل حزنت لخروج مسلسل «اسود فاتح» من الماراثون الرمضانى؟



