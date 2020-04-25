بعد استخدام قفازات طبية لتزيين الشوارع.. "أديب": "بتعاندوا مين!!" (فيديو)

انتقد الإعلامي عمرو أديب، تعليق مجموعة من المواطنين في محافظة السويس، للقفازات الطبية المستعملة للوقاية من فيروس كورونا في تزيين الشوارع في شهر رمضان.





وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"الفضائية، الجمعة: "انتوا بتعاندوا مين!! الكورونا معدية ومؤذية.. شوية وعي طبي يا ناس، شوية إحساس بالخطر"





ولفت إلى أن فيروس كورونا قاتل، حتى ولو لم تظهر الأعراض على نفس الشخص، ولكنه ينقل المرض لوالدته ووالده، وأقربائه.





أحدث مستجدات فيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.





وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.



