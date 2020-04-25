تفاصيل أزمة حمادة هلال مع المدفعجية

خلاف مادى تسبب فى أزمة بين حمادة هلال وفرقة المدفعجية، وفى التفاصيل كانت هناك رغبة من حمادة هلال للتعاون مع فريق المدفعجية فى أغنية جديدة، بهدف تجديد ما يقدم ويقترب من الجمهور الكبير المستمع لأغانى المهرجانات، وبالفعل بدأ فريق المدفعجية المشروع، وانتهوا منه كاملا، لكن ظن حمادة أن تكلفة الأغنية لن تتجاوز الـ5 آلاف جنيه، لكن فريق المدفعجية أبلغه أن الأغنية تخطت تكلفتها الـ 50 ألف جنيه، الأمر الذى جعله يصرف النظر عن شرائها رغم أنه انتهى منها.



