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تفاصيل أزمة حمادة هلال مع المدفعجية

السبت 25/أبريل/2020 - 05:13 ص
حمادة هلال
حمادة هلال
العدد الورقي - عبد الله الصاوى
خلاف مادى تسبب فى أزمة بين حمادة هلال وفرقة المدفعجية، وفى التفاصيل كانت هناك رغبة من حمادة هلال للتعاون مع فريق المدفعجية فى أغنية جديدة، بهدف تجديد ما يقدم ويقترب من الجمهور الكبير المستمع لأغانى المهرجانات، وبالفعل بدأ فريق المدفعجية المشروع، وانتهوا منه كاملا، لكن ظن حمادة أن تكلفة الأغنية لن تتجاوز الـ5 آلاف جنيه، لكن فريق المدفعجية أبلغه أن الأغنية تخطت تكلفتها الـ 50 ألف جنيه، الأمر الذى جعله يصرف النظر عن شرائها رغم أنه انتهى منها.

وعلمنا من مصادر أن فريق المدفعجية قرر بيع الأغنية لمطرب آخر بدلا من حمادة هلال. يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرا كليب بعنوان «خلينا متونسين ببعض»، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام.

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