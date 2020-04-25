نادية الجندي تستعيد ذكرياتها مع الأكشن وظهور خاص لأحمد السقا.. ملخص أولى حلقات "سكر زيادة"

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انطلقت مساء اليوم أولى حلقات مسلسل سكر زيادة عبر فضائية MBC مصر بطولة نخبة من كبار النجوم وهم نبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين.



وشهدت الحلقة الأولى مفاجآت كثيرة وتخللت المشاهد مجموعة من الأحداث الكوميدية ومشاجرات بين النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي بسبب مكوثهما سويًا في نفس الفيلا.



بدأت الحلقة بطلاق عصمت وتجسدها الفنانة القديرة نادية الجندي وخلاف كبير بين كريمة وتجسدها الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد وبين نجلها وتعرض جميلة وتؤديها الفنانة هالة فاخر لحالة من الاكتئاب والتهيؤات بعدما توفي زوجها.



كل هذه المشاكل تدفعهن إلى مغادرة منازلهن وشراء فيلا للعيش فيها، وتحاول عصمت إقناع جميلة بحكم صداقتهما أن تقوما بشراء فيلا للعيش بداخلها سويًا والهروب من مشاكلهن.



وخلال الأحداث، تعود نادية الجندي للأكشن من خلال بعض المشاهد حيث تجسد دور إمرأة تعشق ممارسة الرياضة.



وعندما يتوجها الثنائي عصمت وجميلة للفيلا تتفاجآن بظهور كريمة بداخل نفس الفيلا ومعها نفس عقد البيع ويكتشفن أن صاحب الفيلا قد نصب عليهن.



وانتهت الحلقة بمشهد مفاجئ بعد ظهور خاص للنجم أحمد السقا والذي دخل الفيلا أثناء المشاجرة بينهما ويعلن أنه صاحب هذه الفيلا.



مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة ايوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، صبري فواز. تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد ابو زيد توفيق. اخراج وائل احسان.