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عاجل.. مازيمبي يكشف حقيقة انتقال موليكا إلى الأهلي

السبت 25/أبريل/2020 - 05:35 ص
موليكا
موليكا
أمل الحلفاوي


ارتبط اسم جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت تصريحات صحفية على لسان اللاعب خلال الفترة الأخيرة بشأن انتقاله إلى الأهلي.

وأوضح موليكا في بيان رسمي نشره نادي مازيمبي عبر موقعه الإلكتروني، أنه لم يقوم بالادلاء بأي تصريحات بخصوص انتقاله للنادي الأهلي، مشيرا إلى أن التصريحات المنسوبة إليه غير صحيحة.

واضاف، "أحترم عقدي مع مازيمبي، وأنا لست منوط بالإجابة على سؤال رحيلي، فيجب توجيه هذا التساؤل لإدارة النادي، مختتما، ملتزم بالبقاء في المنزل في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس".

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