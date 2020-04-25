عاجل.. مازيمبي يكشف حقيقة انتقال موليكا إلى الأهلي









ارتبط اسم جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وانتشرت تصريحات صحفية على لسان اللاعب خلال الفترة الأخيرة بشأن انتقاله إلى الأهلي.





وأوضح موليكا في بيان رسمي نشره نادي مازيمبي عبر موقعه الإلكتروني، أنه لم يقوم بالادلاء بأي تصريحات بخصوص انتقاله للنادي الأهلي، مشيرا إلى أن التصريحات المنسوبة إليه غير صحيحة.



