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دليلك الشامل لمواعيد عرض "فرصة ثانية".. تعرف على القنوات والترددات

السبت 25/أبريل/2020 - 05:58 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس

تعرض قنوات DMC و قنوات ON وقنوات CBC، مسلسل فرصة ثانية، الذي تشارك فيه ياسمين صبري بدور البطولة في المراثون الرمضاني الحالي ٢٠٢٠، بعدما شاركت في رمضان ٢٠٢٠ بمسلسل "حكايتي" مع النجم أحمد صلاح حسني.

ويعرض مسلسل "فرصة ثانية" عبر شاشة "Cbc" في تمام الساعة الخامسة مساء،  على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا من اليوم التالى والواحدة مساء.

ويعرض على قناة "cbc دراما"، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً، على أن تكون إعادة نفس الحلقة في نفس اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتعرض إعادة نفس الحلقة في اليوم التالي الساعة الثانية و 15 دقيقة صباحً.

ويظهر تردد قناة "CBC" و"CBCدراما" على قمر الصناعي نايل سات، التردد 11488، معدل الترميز 27500، الإستقطاب افقي، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

ويعرض المسلسل أيضا عبر شاشة قناة "ON" في تمام الساعة الحادية عشر و30 دقيقة مساء، على أن تكون الإعادة في اليوم تالي في تمام الساعة الخامسة و15 دقيقة صباحا، والساعة العاشرة و15 دقيقة صباح، وتعرض على قناة "ON Drama"، في تمام الساعة السادسة و30 دقيقة مساء، على أن تكون الإعادة في اليوم التالي في تمام الساعة السابعة صباحا و الثانية عشر مساء.

ويظهر ترد قناة "ON و ON Drama" على النايل سات بتردد 10853، والإستقطاب أفقي، مع معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويأتي المسلس على قناة "DMC"، في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء، وعلى أن تكون الإعادة لنفس الحلقة في اليوم التالي الساعة السادسة ونصف صباح، كما تعرض على قناة "DMC Drama"، الساعة التاسعة مساء، على أن تكون الإعادة لنفس الحلقة في اليوم التالي الساعة الخامسة و30 دقيقة صباحًا، والساعة الخامسة و 15 دقيقة مساءً.

ويأتي المسلسل على مجموعة قنوات "DMC"، على النايل سات مع الإستقطاب أفقي H، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6، ومعدل الترميز 20000، و التردد: 12124.

والجدير بالذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول المهندسة ملك، والتي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين، ويشارك كوكبة من نجوم الفن منهم ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، غفران محمد، محمود البزاوي وأيتن عامر، إخراج مرقس عادل.



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