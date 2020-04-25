جومانا مراد: لا أغير من زميلاتي وغبت عن الساحة "بمزاجي"

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية وبالأخص الدراما تعود الفنانة جومانا مراد هذا العام بمسلسلى «خيانة العهد»، و«سكر زيادة» الذى تظهر فيه كضيفة شرف بشهر رمضان الكريم، وبهذه المناسبة تواصلنا مع جومانا وأجرينا معها هذا الحوار لنعرف الكثير عن أسباب وسر عودتها بعد هذا الغياب.





■ فى البداية.. لقد تشوق جمهورك كثيرًا لك، فكيف كان استقبالهم لنبأ عودتك للشاشة؟





- هم دائمًا ما يمنحونى الدافع للاستمرار، وأشعر وكأنهم «عزوتى»، وعندما غبت لفترة ليست بالقليلة عن التمثيل كانوا دومًا يطالبوننى بسرعة العودة ويسألون عنى، وكانت سعادتهم غامرة بمجرد توقيعى على المشاركة فى عمل فنى جديد.





■ كيف جاء ترشيحك للمشاركة فى مسلسل «خيانة عهد».. وهل ترددتِ فى قبولك له؟





- رشحتنى الفنانة يسرا، والشركة المنتجة، والمخرج سامح عبد العزيز، ولا أخفى سرًا أن يسرا كانت السبب الرئيسى لقبولى بهذا الدور، فهى صديقتى المقربة جدًا على المستوى الشخصى، وكنت أتمنى العمل معها لأنى من أشد معجبيها، كما أن سامح عبد العزيز، أخ عزيز وعملنا سويًا فى فيلمى «كباريه»، و«الفرح».. وأعد المشاهدين بأن يشاهدوا عملاً مشرفًا ومختلفًا.





■ بعد تغيير اسم المسلسل من «دهب عيرة» لـ«خيانة عهد».. هل تعتقدين أن العناوين تساهم فى نجاح الأعمال الدرامية؟





- مما لا شك فيه أن أسماء المسلسلات لها تأثير كبير فى جذب الجمهور، وتكشف الكثير من مضمون العمل الدرامى، لكن لن تفيد العناوين فى حالة إذا ما كان المحتوى غير جيد.





■ يظهر من خلال إعلانات «خيانة عهد» أنك إحدى البطلات، ويتردد أيضًا وجودك كضيفة شرف.. فما الحقيقة؟





- أشارك بظهور خاص فى المسلسل، وهذه هى الحقيقة، لكن الإعلانات الدعائية التى تقوم بها الشركة المنتجة، يكون الغرض الأساسى منها هو التشويق، لكن هذا لا يمنع أبدًا أن الدور مهم ومحورى وله تأثيره داخل الأحداث.





■ هل سنشاهد جومانا مراد كسيدة شعبية أم أرستقراطية فى «خيانة عهد»؟





- أقدم دور سيدة اسمها «شيرين»، أما عن كونى سأظهر بشخصية شعبية من عدمه، فهذه ستكون المفاجأة على الشاشة، لأن الدور به تطورات مختلفة، والشخصية معقدة ومركبة للغاية.





■ هل أزمة كورونا الحالية كان لها أى تأثيرات سلبية عليكم فى التصوير؟





- بالطبع لو لم يكن هناك كورونا، لتغير الوضع إلى الأفضل، لكن روحى المحبة والتعاون بين طاقم العمل، تعطى سلاسة وروحًا إيجابية للغاية أثناء التصوير، وتجعلنا نتخطى كل العقبات، ووفرت الشركة المنتجة فريقاً طبياً على أعلى مستوى من الكفاءة، من أجل سلامتنا جميعًا.





■ بعد غياب طويل.. وافقت على الظهور كضيفة شرف فى «سكر زيادة» فلماذا؟





- لوجود نجمات كبيرات لهن تاريخ حافل ومميز، وقد علمن الأجيال التى جاءت بعدهن أصول فن التمثيل، بالإضافة إلى علاقتى الرائعة بالمخرج وائل إحسان، فوجدت أن القرار الصائب هو التواجد بهذا المسلسل الراقى.





■ هل شعرت جومانا مراد بالغيرة من زميلاتها أثناء فترة ابتعادها عن الفن؟





- لقد اخترت الابتعاد عن الساحة الفنية برغبتى الكاملة، بسبب انشغالى بحياتى الأسرية وخصوصًا ولادة ابنى محمد، وكانت العروض والسيناريوهات تنهال علىّ، فلا مبرر إطلاقًا لمصطلح الغيرة، فكنت استمتع بمشاهدة زميلاتى الموهوبات طوال هذه الفترة، وأقوم بتقديم واجب التهنئة لهن على جديدهن.





■ ما أكثر الأعمال سينمائيًا ودراميًا التى لفتت انتباهك مؤخرًا؟





- لقد استمتعت بالجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق»، فقد تفوق فيه كل فريق العمل، كريم عبد العزيز، ونيللى كريم، وهند صبرى، وبالطبع المخرج المتألق مروان حامد، وقد أعجبنى دراميًا مسلسلات الـ7 حلقات، فهى فكرة جديدة علينا وأعتقد نجاحها.





■ لماذا اسم جومانا مراد دائمًا تلاحقه الشائعات؟





- بمنتهى الصراحة لا أعلم، ربما لأننى لا أشغل بالى إلا بما يعنينى «فى حالى»، وهناك نوع من الناس يكسبون من صناعة الشائعات، ولا يعلمون ما يسببونه من أمور سيئة بهذه الأكاذيب.





■ هل شعرتى أن الله قد عوضك خيرًا بعد أزمة مسلسل «مدرسة الحب»؟





- لقد عوضنى الله كثيرًا، بأسرتى الطيبة، وجمهورى الراقى المحترم، وكانت أكبر هدية استقبالى لابنى الغالى محمد.. فأنا دومًا قلبى مطمئن، لأننى أعلم أن ربى لن يتخلى عنى، وسيدهشنى بعطاياه.





■ حدثينا عن ابنك محمد.. هل لديه حس فنى واضح؟ وماذا سيكون رأيك لو طلب أن يصبح ممثلاً أو مخرجًا؟





- لا يزال محمد صغيرًا، لكنه يمتلك شخصية قوية واضحة عليه، وبالطبع سأدعمه لو اختار الدخول إلى أى مجال، وليس الفن فقط، فهى حريته المطلقة وحياته التى لا يجب أن أتدخل فيها.. فقط أوجه له النصح والإرشاد.





■ ما دور زوجك فى حياتك العملية؟ هل يساعدك فى اختيار أعمالك؟





- زوجى هو كلمة السر لحياتى كلها، دائمًا ما يساندنى دائماً، وبالطبع استشيره فى كل ما يعرض علىّ من سيناريوهات وخطوات فنية، ورأيه يكون صائباً دائمًا، فلن تكفى الكلمات الطيبة فى وصفه.





■ هل شعرت يومًا بالخوف أثناء ذهابك للتصوير بسبب الوباء العالمى المستجد؟





- بالطبع شعرت بذلك، لأننا كل يوم نطالع القنوات الإخبارية والتى تعرض أنباء مزعجة عن تداعيات أزمة كورونا، لكننى أتخذ كل الاجراءات الوقائية قبل ذهابى للتصوير، وبعد العودة إلى المنزل.. بحسب إرشادات وزارة الصحة فى مصر.





■ ما رأيك بتواجد نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب بعمل واحد هن نجماته؟





- هذا أمر فى غاية العظمة، فعندما تجتمع هذه الأسماء فى عمل واحد هو «سكر زيادة»، فحتمًا سنشاهد مباراة قوية فى فنون التمثيل.





■ ما رأيك فى السخرية التى تتعرض لها نجمات «سكر زيادة»؟





- هذا أمر مؤسف للغاية، فمن غير المعقول أن تتم السخرية من فنانات بحجم نادية الجندى، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، فالذى يجب أن يحدث هو تكريمهن وليس الإساءة لهن، وتجب محاسبة من أقدم على هذه الأمور غير الأخلاقية.





■ هل هناك تشابه بين فيلمك المنتظر «يوم 13» وبين أى عمل قدمتيه فى أى وقت سابق؟





- إطلاقًا.. فهذا الفيلم متفرد للغاية فى كل شىء، فهو أول عمل 3d فى الشرق الأوسط، ويحمل طابع الرعب والإثارة والتشويق لآخر لحظة، مما يجعل فكرة التشابه بينه وبين أى فيلم آخر قدمته غير قائمة.





■ ما تفاصيل مسلسلك الجديد والذى يحمل اسمك كبطلة رئيسية؟





- لقد تعاقدت فعلاً على بطولة مسلسل جديد، سنبدأ فى الإعداد له قريبًا جدًا، وأعتقد أن التصوير سيبدأ فى يونيو المقبل، أما عن تفاصيله فسأعلن عنها فور دخولى اللوكيشن.





■ كيف تقضى جومانا مراد يومها فى شهر رمضان؟





- أقضيه فى المنزل بحكم انتشار فيروس كورونا، وأقوم بالطقوس العادية من العبادات، كذكر الله، وقراءة القرآن، وصلاة التراويح، وتكثيف الأعمال الصالحة.. بالإضافة إلى أننى مرتبطة بالتصوير خلاله، لأننى لم أنته من جميع مشاهدى حتى الآن.





■ ما البلد الذى ستسافرين إليها بعد انتهاء أزمة كورونا.. ولماذا؟





- أتمنى الذهاب إلى إحدى الجزر، للاستمتاع بالشمس والبحر والهواء النقى بعد هذا الحظر الطويل، لكن ليست هناك جزيرة أو دولة محددة.





■ أخيرًا.. ماذا تقولين لجمهورك ونحن فى أول أيام الشهر الفضيل؟



