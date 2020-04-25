ننفرد بتفاصيل الحلقات الأولى لدراما الشهر الكريم

ينتظر الجمهور فى هذا التوقيت من كل عام طلة نجومهم المفضلين ومسلسلاتهم ما بين الدراما والأكشن والإثارة والرومانسية والكوميديا والخيال العلمى والفانتازيا، وفى السطور التالية نكشف تفاصيل الحلقات الأولى.





1- " فلانتينو"





يظهر الزعيم عادل إمام فى ثوب رجل أعمال وصاحب مدارس دولية ببداية الحلقة الأولى ويدعى «نور عبد المجيد» الشهير بـ«فلانتينو»، ويبدو أنه متزوج من سيدة ذات شخصية قوية كثيرا تعشق المال وتدعى «عفاف»، وتجسدها دلال عبد العزيز يعيشان فى فيللا ضخمة مع أولادهما الثلاثة، ويبدو على كل منهم أنه ذو شخصية مختلفة، لكنهم يخضعون لسيطرة والدتهم كثيرا التى تتحكم فى العائلة والكل يخشاها، وتتابع الأحداث بالحلقات الأولى حتى تظهر بعض المشاكل المالية التى يقع فيها «نور» بسبب مشاركته لزوجته فى شراكة المدارس الدولية، إلى أن تنتهى الحلقة الثالثة بظهور شخصية أخرى تدعى «نور»، وهى داليا البحيرى التى نكتشف علاقتها بفلانتينو فى الحلقات التالية، والمسلسل يشارك فى بطولته حمدى الميرغنى وسمير صبرى وهدى المفتى وطارق الإبيارى ومحمد كيلانى إخراج رامى إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.





2- "خيانة عهد"





عهد هى امرأة تعيش مع ابنها الوحيد هشام وتنتمى أسرتهم للطبقة الوسطى، فـ«عهد» لديها مصنع أزياء خاص بها وتنشغل بعملها طيلة الوقت لكنها تعانى من كابوس ليلى كل يوم، ويبدو من الوهلة الأولى أن أشقاءها ليسوا على علاقة طيبة معها، فشقيقها خالد سرحان لديه زوجة تكرهها وتجسدها «عبير صبري»، أما فرح شقيقتها الوحيدة وهى طبيبة وتجسدها حلا شيحا فهى أيضا لا تحبها وتحاول توريطها فى العديد من المشاكل، لتكشف فيما بعد سبب كرهها لها، المسلسل يشارك فى بطولته بيومى فؤاد وجومانا مراد وهنادى مهنا من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل.





3- "البرنس"





رضوان البرنس وفتحى البرنس، وياسر البرنس، وعبد المحسن ونورا وعادل هم عائلة البرنس التى تدور حولهم أحداث المسلسل، وتبدأ الحلقات بوجود «الحاج كبير العائلة البرنس»، ويجسده عبد العزيز مخيون» داخل ورشة لسمكرة السيارات ودهانات «الدوكو» فى إحدى الحارات البسيطة، ويورث هذه المهنة لابنه رضوان البرنس الذى يجسده محمد رمضان، ويتضح بالحلقة الأولى أنه يعمل «سمكرى سيارات»، ويعيش فى جو عائلى وسط أشقائه ووالده كبير العائلة، إلى أن تدور الحلقات الأولى وتنتهى بوفاة الوالد لتكشف الحلقة الثالثة عن مفاجأة تقلب أحداث وعلاقات المسلسل، بعد أن تكشف الحلقة عن وصية البرنس الكبير، بتمليك الورشة وكل ما يملك لرضوان البرنس دونا عن بقية أشقائه فتنقلب الأحداث رأسا على عقب، والمسلسل يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وأحمد داش ورحاب الجمل وإدوارد وريم سامى إخراج محمد سامى.





4- "سلطانة المعز"





تبدأ حلقات «سلطانة المعز» بفتاة جامعية تدعى «سلطانة»، وتجسدها غادة عبد الرازق، وتعيش حياة طبيعية برفقة عائلتها داخل شارع المعز، ووالدها هو صاحب أكبر محل «كبدة « بالشارع، وتفخر بانتمائها لهذا الشارع، وتظهر فى ثوب الفتاة التى تحافظ على عادات وتقاليد الأسرة الشرقية، لكن مع وفاة والدها فى بداية حلقات المسلسل تنقلب حياة سلطانة التى كانت تحلم بالمحاماة وترك لها والدها محلات الكبدة، المسلسل يشارك فى بطولته محمود عبد المغنى ودينا ومحمود البزاوى ومحمد لطفى وإخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.





5- «سكر زيادة»





عصمت وكريمة وفوزية 3 سيدات أرامل أما الرابعة فهى امرأة مطلقة تجمعهم الصدفة فى عملية نصب كبيرة تتعرض لها كل منهن فى شراء فيللا جديدة لتجمعهن الظروف تحت سقف واحد رغما عنهن، وتبدأ المشاكل لتحاول كل منهن الفوز بالفيلا بمفردها، لكنها تفشل فتضطر للاستسلام للأمر الواقع وتبدأ الحياة بين الأربع سيدات فى إطار كوميدي، هكذا تبدأ الحلقات الأولى من مسلسل «سكر زيادة»، الذى يجمع نبيلة عبيد ونادية الجندى للمرة الأولى بعد مشوار فنى طويل ويشاركهما البطولة سميحة أيوب وهالة فاخر، والمسلسل مأخوذ عن مسلسل the golden girls الشهير، ويخرجه وائل إحسان.





6- "الفتوة"





قبل مائة عام من وقتنا الحالى تبدأ أحداث الحلقات الأولى من مسلسل «الفتوة»، الذى يخوض به ياسر جلال المنافسة الرمضانية هذا الموسم من خلال شخصية «حسن الجبالي» الذى يظهر ببداية الحلقة، وهو شخصية تتسم بالشهامة والطيبة يعيش مع والده «فتوة حارة نحاسيات الجبالي» يعمل مبيض نحاس ويظهر حبه القوى لوالده فهو مثله الأعلى بالحياة ويبدو أن هناك صراعاً قوياً بين فتوات الحارة الكبار التى تنتهى بنهاية أحداث الحلقات الأولى بمقتل «الجبالى الكبير» فى ظروف غامضة، والمسلسل يشارك فى بطولته مى عمر التى تجسد شخصية ليل حبيبة حسن الجبالى وأحمد خليل وأحمد صلاح حسنى ونجلاء بدر إخراج حسين المنباوى.





7- " النهاية"



