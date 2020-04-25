فى أول حوار رمضاني له.. ياسر جلال: مقارنتى بـ"فتوات" السينما الكبار "مش فى مصلحتي"

■ ما توقعاتك لاستقبال الجمهور لمسلسل «الفتوة»؟





- الحمدلله على نعمة النجاح وكل ما حدث توفيق من الله سبحانه وتعالى ونتاج مجهود كبير من فريق العمل، فأنا جزء صغير من فريق كبير جدا وعنصر من عناصر كثيرة مميزة ساهمت فى خروج العمل للنور وإذا ربنا كتب لنا النجاح فهذا سيكون بفضل فريق العمل كله وليس لشخصى فقط.





وأتمنى أن يحصل العمل على إعجاب الناس وأتوقع أنه سينال إعجابهم لأنه قريب منهم وليس بعيدًا عنهم، الشعب المصرى سيرى نفسه فى الأحداث بشكل أو بآخر من خلال الشخصيات المشاركة فى العمل.





■ هل تخشى المقارنة بين مسلسل الفتوة والأفلام المصرية الخاصة بالحرافيش؟





- المقارنة فى صالح الأساتذة العظام الذين قدموا تاريخا كبيرا فى الأعمال الخاصة بالفتوات والحرافيش، لكن الحدوتة الخاصة بالمسلسل مختلفة تماما عن الحرافيش وعن كل أفلام الفتوات التى تم تقديمها فى وقت سابق، نحن لدينا شىء من الاختلاف لا أريد الحديث عنه حتى لا أحرق أحداث المسلسل، والقصة تدور بشكل مختلف والمسلسل اجتماعى وبه علاقات إنسانية فالمسلسل فى المجمل مختلف عن أعمال الفتوات اللى اتقدمت قبل كده.





■ لماذا اخترت هذه القصة؟





- الشكل مختلف والقالب الدرامى نفسه مختلف والقصة مختلفة من زمن بعيد ومصرية جدا، فالمسلسل عن الحارة المصرية والعادات والتقاليد المصرية والعلاقات بين الناس، وما جعلنى أوافق على هذا المسلسل أنه مختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل وقصة المسلسل جذابة وبها أحداث مثيرة والحدوتة بها العديد من الجوانب منها جانب البطولة فى مشاهد الأكشن والجانب العاطفى بين الأب وابنته وخط رومانسى بينى وبين الفنانة مى عمر وخط تانى بينى وبين النجم أحمد صلاح حسنى هو عامل دور هيكون مفاجأة للناس إن شاء الله.





■ هل نجاح مسلسل «لمس أكتاف» هو ما شجعك على التعاون مع المخرج حسين الهلباوى والمؤلف هانى سرحان؟





- نعم، سبق أن التقينا وحصل بيننا نوع من التوافق والتلاقى وهناك صداقة وتفاهم كبيرين، وناقشنا فى لمس أكتاف قضية تعاطى المخدرات وانتشارها بين الشباب فى قالب مشوق وأكشن، وأستاذ هانى سرحان قال لنا على فكرة الفتوة وعجبتنا وتم عرضها على أستاذ حسين الهلباوى ووافق وبدأنا بالعمل.





■ كيف تتفقون على فكرة وسيناريو العمل وهل تشارك فى اختيار الفكرة؟





- المؤلف هو الذى يكتب الفكرة ويعرضها على الشركة المنتجة التى بدورها تقدمها لى وأنا اتخذ القرار بالقبول أو الرفض وأنا لا أتدخل لأنه ليس دورى وأنا مؤمن بأن لكل واحد مشارك فى العمل دوره الخاص.





ورأيى دائما فى التجربة هو رأى استشارى لكننى لا أصر على أمر معين داخل العمل وأنا ممثل فى العمل وهذا شىء يشرفنى أننى أشارك فى عمل محترم.





■ ما رأيك فى موهبة الثنائى الصاعد أحمد خالد صالح وهنادى مهنى؟





- هما من المواهب الرائعة والمميزة للغاية وأتنبأ لهما بمستقبل باهر، وهنادى بنت جميلة شكلا ومضمونا وأخلاقا ولديها الحس الكوميدى، ويمكنها القيام بأدوار جادة وأدوار كوميدية، أما أحمد خالد صالح فهو ممثل مثقف وموهوب جدا.





■ كيف كان التعاون بينك وبين أحمد صلاح حسنى الذى يتألق فنيا فى الآونة الأخيرة؟





- كنت سعيدًا للغاية بعد علمى بمشاركة أحمد صلاح حسنى فى المسلسل، وهو فنان كبير وموهوب للغاية ونجم كبير وموهوب فى التمثيل وليس فى كرة القدم فقط ولكن على المستوى الإنسانى نحن أخوة وأصدقاء جدا.





■ هل تتوقع زيادة إقبال الجمهور على مشاهدة المسلسلات بسبب الحظر؟





- سواء كان هناك حظر أو لا، الجمهور يتابع المسلسلات فى رمضان وتحقق هذه المسلسلات نسبة مشاهدة عالية، وأتمنى أن يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور هذا هو الأهم بالنسبة لى.





■ بعد طلب نجلك جلال للتمثيل معك هل ستقوم بموافقة دخوله الوسط الفنى؟





- ابنى جلال بالفعل لديه ميول فنية، ومن فترة حضر بالفعل معى التصوير وذلك قبل ظهور فيروس كورونا، وشاهد أحد مشاهد الأكشن وتقمص شخصية ابن الفتوة ولكن فى النهاية لابد وأن ينتهى من دراسته أولا وبعدها يقرر ما الذى يحب أن يعمله.





■ هل ساهمت الإجراءات الاحترازية فى التأثير على التصوير والتحضير للأعمال؟





- كنا حريصين كل الحرص على عدم تأثر التصوير وأحداث العمل بأى شىء آخر، لدينا فريق خاص بتطوير اللوكيشن يقوم برش المواد الكيماوية ونحن نتبع التعليمات ولم يكن هناك ما يضطرنا لكسر الإجراءات الاحترازية.





■ ما المصاعب التى واجهتك أثناء تصوير المسلسل؟





- مشاهد الأكشن والحركة فى المسلسل كانت صعبة جدا، ولأن المسلسل طابعه تاريخى فما كان علينا مراعاة الكثير من التفاصيل أثناء التصوير والتحضير.





وبالنسبة لى فالشخصية صعبة جدا واحتاجت لمجهود كبير، ففى أعمالى السابقة كانت مشاهد الضرب بالأيدى، لكن هذه المرة تضرب الشخصية باستخدام النبوت والعصا.





■ كيف تقيس نجاح أعمالك؟





- أقيس نجاح أعمالى بما يكتبه النقاد عن العمل ومدى اهتمامهم بالمسلسل، كما يهمنى أيضا - كثيرا - رأى الجمهور ومتابعة ردود الفعل فى الشارع، وشخصيا عندما أبذل أقصى جهد، واهتمام بالعمل والشخصية، وعدم التقصير فى دورى أشعر بارتياح، حتى وإن لم يوفقنا النجاح يكفى شعورى بأننى لم أدخر جهدا فى سبيل ذلك.





■ لماذا تأخر الانتهاء من تصوير المسلسل رغم أن الكثير من المسلسلات أنهت التصوير مبكرا؟





- لا لم يتأخر، لأن لدينا عدد أيام معينة يمكن أن ننهى فيها التصوير وما يتبقى عدد قليل من المشاهد فهناك خطة نسير عليها منذ بداية التصوير لضمان الانتهاء فى التوقيت المناسب.





■ كيف تقضى أوقات فراغك بعد التصوير؟



