هالة فاخر فاكهة العمل وظهور السقا والعودة للنوستالجيا.. 5 أسباب جعلت "سكر زيادة" حديث السوشيال ميديا





التتر يعيدنا إلى زمن النوستالجيا



عودة نادية الجندي إلى مشاهد الأكشن



تلقائية نبيلة عبيد



كوميديا هالة فاخر



اختلاف القصة



ظهور خاص لأحمد السقا



انطلقت مساء أمس الجمعة أولى حلقات مسلسل سكر زيادة عبر فضائية MBC مصر بطولة نخبة من كبار النجوم وهم نبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين.وبعد عرض أولى حلقات المسلسل، أصبح العمل حديث مواقع التواصل الاجتماعي ممن أشادوا به، لأسباب كثيرة سيرصدها لكم الفجر الفني في نقاط موجزة.فوجئ متابعو مسلسل سكر زيادة بعرض تتر المقدمة بطريقة وفكرة خارج الصندوق، فقد تعودنا على أن تتر المقدمة يتضمن مشاهد من العمل ذاته ولكن في سكر زيادة تم الاستعانة بلقطات سابقة من أعمال وأفلام نجمات المسلسل وبهذا فقد أخذونا معهم إلى لقطات الزمن الجميل.وخلال أحداث الحلقة الأولى، تعود الفنانة القديرة نادية الجندي للأكشن من خلال بعض المشاهد حيث تجسد دور إمرأة تعشق ممارسة الرياضة في إطار كوميدي لايت.وظهرت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بشخصيتها المعتادة وهي المرأة القوية والمشاكسة وأبدعت في تجسيد هذا الدور بتلقائية شديدة وببساطة في الأداء.وبداخل كل عمل فني فمن الضروري وجود فاكهة بداخله تدعى فاكهة المسلسل وهي النجمة هالة فاخر والتي قدمت لنا خلال الأحداث جرعة من الكوميديا النظيفة الغير مفتعله والتي تجذب انتباه المشاهد لمتابعة المسلسل.وبالرغم من أنه مأخوذ من فورمات أمريكي إلا أن الفكرة جديدة ونثرت روح التغيير على أجواء الدراما الرمضانية، ولاسيما وأن الأعمال الكوميدية ستكون محط اهتمام المشاهد خلال هذه الفترة الصعبة التي يعيشها شعوب العالم بعد أزمة فيروس كورونا.وكان للحلقة الأولى من العمل بريقها الخاص بعدما انتهت الحلقة بمشهد مفاجئ بعد ظهور خاص للنجم أحمد السقا والذي دخل الفيلا أثناء المشاجرة بينهما ليعلن أنه صاحب هذه الفيلا.