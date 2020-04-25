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هالة فاخر فاكهة العمل وظهور السقا والعودة للنوستالجيا.. 5 أسباب جعلت "سكر زيادة" حديث السوشيال ميديا

السبت 25/أبريل/2020 - 06:20 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

انطلقت مساء أمس الجمعة أولى حلقات مسلسل سكر زيادة عبر فضائية MBC مصر بطولة نخبة من كبار النجوم وهم نبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين.

وبعد عرض أولى حلقات المسلسل، أصبح العمل حديث مواقع التواصل الاجتماعي ممن أشادوا به، لأسباب كثيرة سيرصدها لكم الفجر الفني في نقاط موجزة.

التتر يعيدنا إلى زمن النوستالجيا
فوجئ متابعو مسلسل سكر زيادة بعرض تتر المقدمة بطريقة وفكرة خارج الصندوق، فقد تعودنا على أن تتر المقدمة يتضمن مشاهد من العمل ذاته ولكن في سكر زيادة تم الاستعانة بلقطات سابقة من أعمال وأفلام نجمات المسلسل وبهذا فقد أخذونا معهم إلى لقطات الزمن الجميل.

عودة نادية الجندي إلى مشاهد الأكشن
وخلال أحداث الحلقة الأولى، تعود الفنانة القديرة نادية الجندي للأكشن من خلال بعض المشاهد حيث تجسد دور إمرأة تعشق ممارسة الرياضة في إطار كوميدي لايت.

تلقائية نبيلة عبيد
وظهرت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بشخصيتها المعتادة وهي المرأة القوية والمشاكسة وأبدعت في تجسيد هذا الدور بتلقائية شديدة وببساطة في الأداء.

كوميديا هالة فاخر
وبداخل كل عمل فني فمن الضروري وجود فاكهة بداخله تدعى فاكهة المسلسل وهي النجمة هالة فاخر والتي قدمت لنا خلال الأحداث جرعة من الكوميديا النظيفة الغير مفتعله والتي تجذب انتباه المشاهد لمتابعة المسلسل.

اختلاف القصة
وبالرغم من أنه مأخوذ من فورمات أمريكي إلا أن الفكرة جديدة ونثرت روح التغيير على أجواء الدراما الرمضانية، ولاسيما وأن الأعمال الكوميدية ستكون محط اهتمام المشاهد خلال هذه الفترة الصعبة التي يعيشها شعوب العالم بعد أزمة فيروس كورونا.

ظهور خاص لأحمد السقا
وكان للحلقة الأولى من العمل بريقها الخاص بعدما انتهت الحلقة بمشهد مفاجئ بعد ظهور خاص للنجم أحمد السقا والذي دخل الفيلا أثناء المشاجرة بينهما ليعلن أنه صاحب هذه الفيلا.

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