ملخص الحلقة الثانية من مسلسل ''القمر آخر الدنيا"





بعد النهاية الغامضة التي أنتهت عليها الحلقة الأولى من مسلسل ''القمر آخر الدنيا"، تبدأ الحلقة الثانية من المسلسل بركوب الفنانة هدى الأتربي وتعبر عن فرحها بمقابلته بعد وقت طويل غياب عنه.وتبدأ الفنانة هدى الأتربي تكشف للفنان عمرو عابد عن عملها بمطعم وأنها مازالت تسكن في بيت أهلها في نفس الشارع الذي يعيش به، ويتبادلون الأرقام وتتمنى مقابلته مرة أخرى، ويبدو أنهما كان تجمع بينهما قصة حب من قبل.تذهب الفنانة بشرى للفنانة عواطف حلمي لتبحث عن والدتها لكنها تتفاجئ برد فعل الفنانة عواطف حلمي عليها أنها تسأل عن والدتها التي لم تتحدث معها منذ وقت طويل.وتصاب الفنانة بشرى بالحزن والاحباط لعدم ايجادها لوالدتها وتتحدث مع الفنانة أميرة نايف عندما سألتها لماذا لم تعمل حتى الأن رغم أنها مهندسة فتقل لها الفنانة بشرى أن المسئوليات لا تفرق بين كونها مهندسة أم لا.وتطلب الفنانة عواطف حلمي من الفنانة بشرى أن تحضر لها أبنائها لكي تتعرف عليهما، ثم تدعي لابنتها الفنانة أميرة نايف بأن ترى أولادها قبل مماتها، وتسأل الفنانة بشرى اذا كانت مخطوبة فتجاوبها بنعم، لتستغرب أن الوقت مر بسرعة.ثم بعد ذهاب الفنانة عواطف حلمي الى تأدية الصلاة، تنفرد الفنانة أميرة نايف بالفنانة بشرى وتقص عليها أن تدعي لها بإتمام خطبتها بالزواج لأن خطيبها في لبنان ويواجه أمورا صعبة، وتطلب منها عدم اخبار والدتها بهذا الأمر حتى لا تقلق وتقلقها معها.ويذهب جلال الى منزله ليجد زوجته مجدية تقف على باب المنزل مع رجل، ليصيح فيها بعد انه حذرها من الوقوف معه، لتقل له انه هو الذي جاء.نشب شجار بين الفنان هشام اسماعيل والفنانة بشرى بسبب طلبه منها الاستعداد للسفر لأن عمله يتطلب ذلك.ولكن الفنانة بشرى ترفض بشدة وتستغرب من طلبه هذا مع مرورها بظروف صعبة لفقدان والدتها الفنانة سميرة عبد العزيز، وتصر على موقفها انها لم تسافر معه الا بعد ايجاد والدتها والاطمئنان عليها أولا.يجلس الفنان مؤمن نور على القهوة برفقة الفنان أحمد علي، ويبدا الفنان أحمد علي بالتحدث معه أنه يجب عليه الذهاب الى المدرسة حتى وان لم يكن لديه حصصا تدرس للطلاب، ويبدأ الفنان مؤمن نور الذي يجسد شخصية "أحمد" بقص عليه الحالة التي يمر بها وفقدانه لوالدته.ويذهب الفنان عمرو عابد الذي يجسد شخصية "جلال" الى قسم الشرطة للبحث عن والدته، ليجد أن هناك من تعرض لحادث سيارة لينتابه القلق والخوف ويسأل ان كانت معهم سيدة، ليطمئن عند اخباره أنهما كان شابان فقط.وجاء في المشهد الأخير من المسلسل بداية ظهور الفنانة مادلين طبر، التي تجسد دور "فايزة" بتوبيخ ابنتها الفنانة ساندي علي التي تجسد دور "ناهد" على ما تعيشه وزواجها من الفنان مؤمن نور الذي يجسد شخصية "أحمد''، رغم عدم موافقتهم على هذا الزواج واصرارها على هذا.وتقول لها الفنانة ساندي علي "أحمد محترم جدا وبيحبني"، لتسخر منها الفنانة مادلين طبر قائلة:"فين جوزك راح الشغل وسابك وأنتم مفروضين عرسان شوفي انتي لابسة ازاي ده انا جيالك من ورا أبوكي كسرتي قلبي يا ناهد أنا لازم أديكي فلوس تشتري بيجامتين بدل الشراشيح اللي انتي لابساها دي".