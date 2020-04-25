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بعد عرض أولى حلقات "الساحر".. الجمهور يلقب ستيفاني صليبا بساحرة المواسم الرمضانية

السبت 25/أبريل/2020 - 06:39 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
احتل مسلسل الساحر بطولة النجمان ستيفاني صليبا وعابد فهد، مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما موقع التغريدات تويتر بعدما تصدر قوائم التريند، وذلك بعد عرض أولى حلقاته عبر فضائية LBCI Lebanon.

أشاد عدد كبير من الجمهور بالشخصية التي تقدمها الفنانة ستيفاني صليبا ولقبها البعض بساحرة كل المواسم الدرامية الرمضانية وقالت إحدى المعجبات "‏‎شفت ممثلين كتار بحياتي بس بقوة تمثيلك انت ما شفت.. يعني استنيت الساحر على نار وبس بدا ما تمنيتو يخلص. وجودك على الشاشة مع مين مكان وباي دور برفعلنا راسنا ومنشوف حالنا فيه وكل جوائز العالم مش رح تعبر عن شكرنا وتقديرنا الك. بحبك كتير".

وأما عن الفنان عابد فهد، فقد عقب البعض على اتقانه للشخصية الذي يجسدها وهي شخصية مركبة وصعبة مشيدين بحرصه الدائم على التغيير وتقديم كل ما هو جديد ومميز، وكانت أبرز التعليقات "‏الممثل بس بدو يقول قدمت شخصية جديدة لازم يتعلم من ‎عابد فهد ‎بالساحر بيلبسها من فوق لتحت بالشكل والنطق والثياب والحركات".

يذكر أن مسلسل "الساحر" تدور أحداثه حول عالم التنمية البشرية ومشاهير السوشيال ميديا، المسلسل من بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا، ومن تأليف سلام كسيري ومن إخراج محمد لطفي عامر فهد.

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