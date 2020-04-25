أرملة الشهيد المنسي توضح حقيقية الصورة المتداولة لابنه وهو يشاهد "الاختيار"

Advertisements



تداولت خلال ساعات قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفل قيلت أنها لابن الشهيد أحمد المنسي، وظهر فيها وهو يشاهد مسلسل الاختيار، الذى يتناول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.





ونفت السيدة منار محمد سليم، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، أن الصورة المتداولة، عن طفل يدعى زين يرتدى كاب القوات المسلحة ويجلس أمام الشاشة ويشاهد مسلسل "الاختيار"، أنه ليست لنجلها، موضحة أن أطفالها هم "حمزة، على، علياء"، وليس فيهم اسم زين.





وأضافت منار لـ " تصريحات صحفية"، أن المشهد الذى جسدته الصورة المتداولة، هو المكسب الحقيقى من العمل الفني، التى تزرع في نفوس الأجيال الحالية قيمة تراب الوطن.



يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎

.