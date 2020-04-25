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بيومي فؤاد يجهز كعك العيد في "رجالة البيت"

السبت 25/أبريل/2020 - 06:49 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

ذهب الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، للبحث عن ديك رومي، بدلاً من الذي قامو بتناوله وأثناء غيابهم كان الفنان بيومي فؤاد يقوم بعمل كعك العيد، يمازح عارفة عبد الرسول، معها هي وأصدقائها التي قامت بعزومتهم لأكل الديك الرومي.

ثم طلب بيومي فؤاد من أصدقاء عارفة عبد الرسول مساعدته لعمل كعك العيد، حتى يأتي فهمي وأكرم حسني بالديك الرومي، عندما آتو سألتهم عارفة عبد الرسول أين الديك الرومي، قالو لها آتيناه، وكانو يحضرون سمكة ويزينونها على هيئة ديك رومي، وبعد ذلك طلبت عارفة عبد الرسول من أصدقائها بأن يضربهم، لأنهم من قامو بأكل هذا الديك ولم يأتو بآخر.

يشار أن مسلسل "رجالة البيت" يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، و هو بطولة كل من أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، بالإضافة إلى ضيوف الشرف في كل حلقة .

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