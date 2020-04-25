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أحمد فهمي وأكرم حسني يخطفان ابن المنتج في "رجالة البيت"

السبت 25/أبريل/2020 - 06:57 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

ذهب النجمين أحمد فهمي وأكرم حسني في الحلقة الأولى من مسلسل "رجالة البيت" لشراء ديك رومي، فلم يجدو وقال لهم البائع، جاء ناس وأخذو آخر ديك كان يوجد هنا، فأخذ فهمي وأكرم العنوان وذهبوا إليهم، وعلموا أن من أخذوه فريق عمل فيم جديد يصور ويحتاجون الديك في مشهد، فذهبوا إلى المخرج وقالو له نريد الديك، ورفض، ثم آتى مساعد المخرج وقال للمخرج لقد غادر الكثير من الممثلين بسبب عدم أخذ أجورهم.

عرض المخرج على أكرم وفهمي بأن يمثلوا مقابل أجر مالي جيد، ووافقوا وقام فهمي بعمل دور الديك، ثم هرب فهمي وأكرم وإختطفوا إبن المخرج وكانو يعتقدا بأنه الديك بالخطأ، في النهاية يأتي أصدقاء عارفة عبد الرسول، ويحضر فهمي وأكرم سمكة لهم بدلاً من الديك ويزينونه على هيئه ديك، ويقوم أصدقاء عارفه بالضرب بهم بأمر من عارفة عبد الرسول، ومن هنا تنتهي الحلقة الأولى.

يشار أن مسلسل "رجالة البيت" يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، و هو بطولة كل من أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، بالإضافة إلى ضيوف الشرف في كل حلقة .

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