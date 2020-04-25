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عارفة عبد الرسول تعزم أقاربها على بواقي أكل رمضان في "رجالة البيت"

السبت 25/أبريل/2020 - 07:13 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

قامت الفنانة عارفة عبد الرسول بعمل عزومة في الحلقة الأولى من مسلسل "رجالة البيت" فعزمت عائلة أحمد فهمي، لأنهم في آخر يوم رمضان، قدمت في العزومة بواقي أكل أيام رمضان السابقة، مزحوا سوياً بسبب هذه البواقي، علم بيومي فؤاد بوجود ديك رومي في المطبخ فقال عليه، فتحذرته منه، وقالت إنه لعزومة غد لأصدقائها في الجيم.

إتفق كل من فهمي وحسني بأن يأكلوا الديك في الجراش بدون علم أحد وفعلوا ذلك، كشفهم في النهاية بيومي فؤاد، وجد جناح الديك فعندما أكله بيومي صوره أكرم وفهمي ومسكوا الفيديو عليه بأنه هو الذي أكل الديك.

يشار أن مسلسل "رجالة البيت" يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، و هو بطولة كل من أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، بالإضافة إلى ضيوف الشرف في كل حلقة .

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