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في عيد ميلاد محمد رياض.. تعرف على أبرز المعلومات في حياته

السبت 25/أبريل/2020 - 07:17 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد الفنان محمد رياض، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لعشقه للفن وقدم العديد من الأعمال الفنية وكسب قلوب الملايين.

ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.

1- ولد في يوم 25 أبريل عام 1970م.

2- تخرج من قسم الكيمياء بكلية العلوم.

3- قدم عدة أفلام منها يوم الكرامة، الامبراطورة، حفل زفاف، 48 ساعة في اسرائيل، العشق والدم، حفل زفاف.

4- شارك في العديد من المسلسلات منها ليالي الحلمية، أبناء ولكن، فارس الرومانسية، الذئب، أبناء ولكن، يا صديقي، امرأة في زمن الحب، التوبة، أرابيسك، الإمام الغزالي.

5- متزوج من الفنانة رانيا محمود ياسين، ولديه ولدان عمر وأدم.


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