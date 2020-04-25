محمد منير: أصفق لنادية الجندي ونبيلة عبيد في "سكر زيادة"





أشاد الكينج محمد منير، بأداء النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد في مسلسل "سكر زيادة" والذي يعرض عبر فضائية MBC مصر.وعلق منير عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر قائلًا: "‏أصفق لأحبائي نبيلة عبيد و نادية الجندي.. انهم رائحة الزمن الجميل و الطاقة الإيجابية صفقوا لهم معي".وانطلقت مساء أمس الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك أولى حلقات سكر زيادة وشهدت أحداثًا كوميدية وانتهت بظهور خاص للنجم أحمد السقا.جدير بالذكر أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة ايوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، صبري فواز. تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد ابو زيد توفيق. اخراج وائل احسان.