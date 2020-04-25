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ياسمين صبري تتعرض لحادث في "فرصة تانية"

السبت 25/أبريل/2020 - 07:37 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

تعرضت الفنانة ياسمين صبري، لحادث أثناء قيادتها لسيارتها في الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية"، عندما آتى لها أحمد مجدي لكي يطلب منها السماح، لكي ترجع له وعن حبه لها، رفضت ذهب أحمد مجدي لأيتن عامر التي تحبه كثيراً في المسلسل، كانت السبب الأساسي بأن يترك حبيبته ياسمين صبري.

تزوج مجدي أيتن عامر، آثناء زفافهم شاهدته ياسمين وقادة سيارته، صارت تنهار بالبكاء، آثناء القيادة تصادمت بسيارة آخرى لا يوجد بداخلها أحد، وذهبت إلى المستشفى، عندما علم مجدي من صديقة في الفرح، ترك الفرح وذهب إليها، عندما أفاقت ياسمين فقدت الذاكرة.

يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

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