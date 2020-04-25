بالأرقام.. ماذا قدم وليد سليمان مع الأهلي؟









يعتبر وليد سليمان، نجم الفريق الأول للكرة بنادي الأهلي، أحد الركائز الأساسية في القلعة الحمراء؛ بسبب إمكانياته الفنية العالية، والتي جعلته واحدًا من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أرقام وليد سليمان مع الأهلي:-





بدأ وليد سليمان مسيرته في الأهلي عام 2010، قادما من صفوف فريق بتروجيت، مقابل 8 ملايين جنيه، والتي تعد الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الأهلي حينها.





وساهمت قدرات وليد سليمان العالية، في تتويج الأهلي الـ14 بطولة طوال الـ9 المواسم الماضية، منها 5 ألقاب للدوري المصري، و3 السوبر المصري، وحصد كأس مصر مرة واحدة، بالإضافة إلى بطولتي، دوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، السوبر الإفريقي.





وشارك الحاوي بقميص الأهلي في 237 مباراة، بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 56 هدفًا، فيما صنع 45 آخرين.



