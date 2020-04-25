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في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الموسيقي محمود صبح

السبت 25/أبريل/2020 - 07:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

تحل اليوم الموافق الخامس والعشرين من أبريل ذكرى وفاة الموسيقي محمود صبح والذي أثرى الفن بأعماله المميزة والتي ظلت خالدة حتى الآن.

هو موسيقى موهوب يلم بفنه إلماماً تاما ، ويجيد العزف على العود والناي والبيانو ولد سنة 1898 بالقاهرة وتوفى في 25 ابريل 1941.

ولد محمود في حوش الشرقاوى بالقاهرة لأسرة دينية فقد كان جده لوالدته من كبار علماء الأزهر وقد فقد بصره في الرابعة من عمره الا من ضوء خافت راح هو الآخر نتيجة عملية فاشلة في عينيه في سن الشباب وقد عكف على قراءة القرآن الكريم حتى حفظه وهو دون العاشرة.

وقد بدأت مواهبه الفنية تظهر عندما كان يجمع الصبيان من خلاله يؤلف منهم مجموعة لانشاد الأغانى الشعبية والدينية وفي بيوت أسرة الدرى والفلكى سمع آلة البيانو فعشقها وتدرب عليها كما تدرب على آلة العود.

ومن أبرز أعماله "معرفة الحق جل وعلا، لاح بدر التم، غنت لطلعته البلابل أسكر الأغصان وغيرها.

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