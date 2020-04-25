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صفقات ليفربول المتوقعة فى الميركاتو الصيفي

السبت 25/أبريل/2020 - 07:35 ص
ليفربول
ليفربول
ليفربول

بدأت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي والمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفريق للفريق في التفكير لتدعيم النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد أن توقف النشاط الكروي في إنجلترا لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي صفقات ليفربول المتوقعة في الميركاتو الصيفي المقبل:

ذكرت العديد من التقارير الإنجليزية رغبة المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في البحث عن بدلاء أقوياء في خط الهجوم لتعويض أي رحيل محتمل لثلاثي المقدمة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح والمهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو بالإضافة إلي الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني.

وأشارت التقرير أن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي الأولي هي التعاقد مع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بالإضافة أي الجناح الدولي الإنجليزي سانشو لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

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