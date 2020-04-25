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تفاصيل الخناقة الأولى بين أحمد مجدي ودياب في "فرصة تانية"

السبت 25/أبريل/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

وأجرت الفنانة هبة مجدي اتصالًا بزوجها دياب "مدحت" في مسلسل فرصة ثانية وقالت له مكان آخر غير منزل والدتها، فذهب للكافيه ووجدها تجلس مع أحمد مجدي "زياد"، لكنها كانت تجلس معه عندما طلب منها مجدي مقابلتها لكي تصلحه بأختها مريم، فدخل الكافية وضرب مدحتزوج ملك زياد الخطيب الأسبق لمريم "ياسمين صبري"

قال دياب لمجدي "أنت بتلعب على البنت وأختها" ، وضرب دياب مجدي، زوجته لأنها كذبت عليه، ذهبوا إلى المنزل وضربها وطردها خارج المنزل، عندما علم أهلها بذلك ذهبوا إلى معرض السيارات الخاص به ليطلبوا منه أن يطلق إبنتهم.

يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

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