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مصير عودة الدوري الإنجليزي

السبت 25/أبريل/2020 - 07:37 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
ريهام عبدالمحسن

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقدم اجتماعًا في الفترة الأخيرة بحضور ممثلي الأندية من أجل تحديد مصير عودة النشاط الكروي مرة أخرى.
وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن الأندية الانجليزية اتفقت على أن الهدف الرئيسي للرابطة هو إستكمال ما تبقى من بطولة الدوري ولكن أي مقترحات وتواريخ في الوقت الحالي ستكون مؤقتة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رابطة البريميرليج أكدت أن المباريات ستُلعب عندما تسمح الحالة الطبية بذلك مع كامل الدعم من الحكومة البريطانية بالعودة لاستئناف المباريات.

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