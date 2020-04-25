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صفقات يحتاجها مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل

السبت 25/أبريل/2020 - 07:40 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
عبد القادر عرابي
سيكون نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على موعد مع العديد من الصفقات القوية في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ويحاول النرويجي " أولي جونار سولشاير " مدرب الفريق استكمال عملية بناء الفريق والتي بدأها خلال العام المضي، لاستعادة أمجاد النادي الضائعة.


ونقدم لكم من خلال تلك السطور، أبرز الصفقات التي يحتاجها مانشستر يونايتد خلال الميركاتو القادم.


قلب الدفاع


يريد سولشاير قلب دفاع بشكل عاجل، لتكوين شراكة قوية مع الإنجليزي هاري ماجواير، في ظل تواضع مستوى السويدي ليندلوف، وإصابات الإيفواري إيريك بايلي.


أبرز المرشحين: كاليدو كوليبالي (نابولي) – صامويل أومتيتي (برشلونة).



لاعب الوسط


مع اقتراب رحيل الفرنسي بول بوجبا، يسعى النادي لتعويضه بلاعب صاحب قدرات خاصة، يجيد الربط بين الوسط والهجوم، ويرافق البرتغالي المتألق برونو فيرناديز.

أبرز المرشحين: دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام) – جيمس ماديسون (ليستر سيتي).



الجناح الهجومي


منذ رحيل كريستيانو رونالدو لريال مدريد، يفتقد النادي لجناح سريع وقوي قادر على تقدين الإصافة الهجومية للفريق، وتسجيل معدل عالي من الأهداف والتمريرات الحاسمة.


أبرز المرشحين: جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – جاك جيرليش (أستون فيلا) – عثمان ديمبلي (برشلونة).



المهاجم الصريح


رغم نية النادي الإبقاء على النيجيري أوديون إيجالو المعار من شنغهاي شينوا الصيني، إلا أن النادي يريد صفقة هجومية أخرى، تعزز خيارات الفريقفي مركز رأس الحربة.


أبرز المرشحين: موسى ديمبلي (ليون) – بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال) – أيرلنج هالاند (بوروسيا دورتموند).



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