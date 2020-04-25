لاعبين مهددين للرحيل عن صفوف نادي ليفربول









أشارت العديد من التقارير الإنجليزية عن أبرز اللاعبين المتوقع رحيلهم عن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويعد اللاعب الدولي الإنجليزي آدم لالانا هو أول الراحلين عن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حيث ينتهي عقد اللاعب مع النادي الإنجليزي ويعتبر نادي ليستر سيتي هو أبرز الأندية المهتمة باللاعب لضمه خلال الفترة المقبلة.





بينما يعتبر اللاعب الدولي الكرواتي ديان لوفرين مدافع نادي ليفربول الإنجليزي هو أقرب اللاعبين المتوقع رحيلهم عن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد خروجه من حسابات المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول هذا الموسم ويعد نادي روما الإيطالي هو أبرز الأندية المهتمة لضم اللاعب.



