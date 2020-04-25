دراما رمضان.. الخناقة الثانية بين دياب وأحمد مجدي في "فرصة تانية"





طرد دياب "مدحت" زوجته هبه مجدي "ملك" في مسلسل "فرصة ثانية" عندما علم أنها تكذب عليه، تجلس مع خطيب ياسمين صبري "مريم" السابق أحمد مجدي "زياد"، قبل أن يطردها ضربها، عندما ذهب إلى أهلها تبكي، ذهبت أختها مريم وأبيها إلى "مدحت" في معرض السيارات الخاص به، طلبوا منه أن يطلق "ملك".رفض مدحت طلاق ملك، تطاولت عليه وكادت أن تضربه لكنه مسك يده وكان سيضربها جاء فجأةً "زياد" وضرب دياب، لكي يدافع عن مريم، تفاجئ الجميع من تواجده، لكن قالت له مريم لا أريد معرفتك مرة آخرى، وضربه مدحت، هدده زياد بأنه من الممكن أن يدمر المكان، لكن مدحت طلب من رجالته بأن يلقوه خارج المعرض.يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.