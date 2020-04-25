Advertisements

مجزرة جماعية.. برشلونة يقرر طرد 7 لاعبين

السبت 25/أبريل/2020 - 07:58 ص
برشلونة
برشلونة
حسام مجدي

اقترب سوق الانتقالات الصيفية من الإنطلاق في مختلف أنحاء العالم وبالتحديد مع دخول شهر يونيو القادم ولكن بعد التخلص من أزمة انتشار فيروس كورونا.

وبالطبع ينتظر الجميع إنطلاق سوق الانتقالات الصيفية لمتابعة المفاجآت التي تحدثها الأندية الكبيرة كالعادة في الانتقالات.

وبوجه خاص ينتظر جماهير نادي برشلونة الإسباني إنطلاق سوق الانتقالات الصيفي لأنه من المتوقع أن يرحل العديد من اللاعبين عن الفريق وأن يقوم النادي بضم صفقات مفاجأة.

وحسب ما كشفته العديد من التقارير الصحفية الإسبانية فإنه من المتوقع أن يرحل عن صفوف نادي برشلونة 7 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت التقارير الصحفية الإسبانية أن اللاعبين المتوقع رحيلهم عن صفوف نادي برشلونة هم كل من "أنطوان جريزمان وإنسو فاتي وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وجان كلير توديبو ومارتين برايثوايت وأرتورو فيدال".

كما أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يستهدف ضم بعض الصفقات المفاجأة والقوية في سوق الصيف القادم وعلى رأسهم لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان وغيرهم من اللاعبين.

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

أديب يفجر مفاجأة عن أدوية علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ يوم

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يوافق على بيع المنبوذ

منذ نصف ساعة

مجزرة جماعية.. برشلونة يقرر طرد 7 لاعبين

منذ ساعة و 23 دقيقة

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ ساعة و 27 دقيقة

عمرو أديب يكشف عن موعد عودة الحياة لطبيعتها (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ يوم

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ يوم

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ يوم

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

07:53 ص

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة