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عقوبات على الأندية الرافضة لاستئناف الدوري الإسباني

السبت 25/أبريل/2020 - 08:19 ص
تيباس
تيباس
الفجر الرياضي

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن الأندية التي سترفض خوض مباريات الدوري حال استئناف المسابقة بعد فترة التوقف بسبب وباء فيروس كورونا، سيجرى معاقبتها.

 

كانت هيئات من بينها الرابطة الإسبانية للاعبين المحترفين، أبدت مخاوف بشأن سلامة اللاعبين في حال استئناف منافسات الموسم.

 

وقال تيباس في تصريحات عبر "فيديو كونفرانس" نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية:"لو رفض ناد اللعب عندما تسمح السلطات بذلك، سيخسر مبارياته تلقائياً".

 

وتوقفت منافسات الدوري الإسباني منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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