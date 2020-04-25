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بيكهام يطلب التعاقد مع نجم ريال مدريد

السبت 25/أبريل/2020 - 08:34 ص
بيكهام
بيكهام
الفجر الرياضي

يخطط فريق إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام للتعاقد مع نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز، بالميركاتو الصيفي المقبل.

 

أوضحت صحيفة ماركا: "اللعب في الدوري الأمريكي بات أبرز الوجهات بالنسبة لخاميس، حيث يبرز إنتر ميامي كمرشح للتعاقد مع الدولي الكولومبي".

 

وأضافت: "إدارة ريال مدريد ترى بيع خاميس أمراً جيداً في الصيف المقبل، وذلك من أجل ضخ الأموال للنادي، في ظل الأزمة المالية الحالية بسبب توقف النشاط الكروي لجائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن "اللوس بلانكوس" لا يريد خسارة خاميس مجاناً، حيث سينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

 

وتابعت: "ليس هناك أي مجال للشك أن خاميس سيكون نجماً في الدوري الأمريكي، لكن اللعب في أوروبا هو ما يستهوي اللاعب حالياً".

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