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أياكس يرد على إلغاء الدوري الهولندي

السبت 25/أبريل/2020 - 09:04 ص
أياكس
أياكس
الفجر الرياضي

وصف فان دير سار المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام قرار اتحاد كرة القدم الهولندي بإلغاء موسم الدوري المحلي دون إعلان بطل، بسبب تعذر استمرار المسابقة لتفشي فيروس كورونا، بأنه أمر يمكن تفهمه، وذلك رغم تصدر أمستردام للمسابقة بفارق الأهداف عن ألكمار.

 

قال فان دير سار لقناة أياكس التلفزيونية: "من المؤسف عدم إعلان بطل للمسابقة، لكن في هذه الحالة نحن نتفهم الأمر، هناك أمور أكثر أهمية بكثير من كرة القدم في هذا التوقيت.. دائماً ما ترغب في أن تكون بطلاً، كنا في القمة طوال العام".

 

وكان أياكس وألكمار يتقاسمان الصدارة قبل نهاية الدوري بتسع جولات برصيد 56 نقطة لكل منهما، لكن مع أفضلية أياكس في فارق الأهداف، رغم فوز ألكمار في مباراتي الدور الأول والثاني على فريق المدرب إريك تين هاج.

 

إلا أن الاتحاد وضع أياكس في المركز الأول، ليتأهل مباشرة إلى النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا، متفوقاً على ألكمار، الذي سيخوض الدور التمهيدي لـ"التشامبيونز ليج"

 

وعلى جانب آخر، حذر فان دير سار من أنه من المرجح للغاية أن تقام الجولات الأولى من الموسم الجديد دون جمهور.

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اياكس امستردام اياكس الدوري الهولندي اخبار الرياضة

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