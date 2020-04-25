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انخفاض عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 1258

السبت 25/أبريل/2020 - 08:20 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بانخفاض عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 1258.

 

وقد تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة 50 ألف حالة، وفقًا لجامعة هوبكنز الأمريكية.

 

وقالت الجامعة الإمريكية في بيان: إن 50031 حالة وفاة بكورونا تم تسجيلها في الولايات المتحدة حتى الآن، وبلغ إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد - 19" في البلاد 870468 حالة، فيما تعافى من المرض 80937 حالة.

 

وأشارت الجامعة الأمريكية، إلى أن حصيبة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تمثل أكثر من ربع عدد الوفيات بكورونا حول العالم، والذي تجاوز 191 ألفا حتى الآن.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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