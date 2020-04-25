Advertisements

برايثوايت يرفض الرحيل عن برشلونة

السبت 25/أبريل/2020 - 09:18 ص
برايثوايت
برايثوايت
الفجر الرياضي

أكد مهاجم نادي برشلونة، مارتين برايثوايت، أنه لن يغادر صفوف الفريق الكاتالوني الصيف المقبل، وهدفه النجاح مع العملاق الإسباني.

 

انضم برايثوايت إلى برشلونة في فبراير الماضي قادماً من صفوف ليغانيس، وذلك مقابل 18 مليون يورو في عقد لمدة أربع أعوام ونصف العام.

 

وقال برايثوايت في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "حاجتي للانسجام؟ لا لست بحاجة إلى ذلك الوقت لفهم زملائي في برشلونة، وأنا أشعر بأنني بحالة جيدة".

 

وعن شائعات رحيله عن برشلونة، أضاف: "سيتفاجئون عندما يروني ألعب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة الموسم المقبل، فأنا طموح ولدي أهداف وسأقاتل لتحقيقها".

 

وأوضح: "متأكد من أنني سأبقى في برشلونة لأكثر من أربع أعوام ونصف العام".

 

ومن المؤكد أن فرص برايثوايت في المشاركة بصورة أساسية مع برشلونة الموسم المقبل شبه مستحيلة، وذلك في رغبة البرسا في التعاقد مع العديد من الأسماء في خط الهجوم مثل لاوتورو مارتينيز، ونيمار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة برشلونة الدوري الاسباني اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ يوم

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ يوم

أديب يفجر مفاجأة عن أدوية علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ يوم

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يوافق على بيع المنبوذ

منذ ساعتين

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ يوم

عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام رمضان

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يطلب صانع ألعاب بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:05 ص

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

09:13 م

عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام رمضان

09:01 ص

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

07:53 ص

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة