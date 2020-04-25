دعاء اليوم الثاني من رمضان 2020/1441 وافضل الاوقات لاستجابة الدعاء وثوابه.. "اللهم ابعدني من السفاهة والتمويه"

دعاء اليوم الثاني من رمضان | نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية دعاء اليوم الثاني من رمضان 2020/1441 وأفضل الاوقات لاستجابة الدعاء، حيث أن خلال شهر رمضان سنُقدم لكم الدعاء الخاص بكل يوم في شهر المغفرة والرحمة .

دعاء اليوم الثاني من رمضان 1441/2020

يعد الدعاء هو وسيلة التواصل الوحيدة بين العبد وربه ويجب علينا في هذا الشهر المعظم الإكثار من الدعاء، حيث أن دعاء اليوم الثاني من رمضان 1441/2020، (اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقرائة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين).





وروى عن ابن عباس عنِ النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم ارزقني الذهن والتنبيه، وابعدني من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا في كل خير أنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين).



افضل الاوقات لاستجابة الدعاء

يوجد أوقات كثيرة مستحب بها الدعاء لأنه تكون ساعة استجابة، وسوف ننشرها لكم لعل الله يجيب لكم دعواتكم، ومن أهم الأوقات وقت إفطار الصائم، وبين الآذان والإقامة، وفي قيام الليل، وعند السجود، وبعد الانتهاء من الصلاة، والدعاء في ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر، وأيضًا عند نزول الأمطار.



