سلمان خان يدعم "لارا دوتا" بمناسبة طرح مسلسلها الجديد

قدم النجم الكبير سلمان الخان الدعم للنجمة الهندية لارا دوتا، التي سبق وأن ظهرت برفقته على الشاشة الفضية، وذلك بمناسبة طرح مسلسلها الجديد الذي يبث عبر الانترنت.

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن سلمان قام بنشر البوستر الرسمي للمسلسل الذي يطرح بعنوان Hundred وتجسد به لارا دور البطولة.

وعلقت لارا على صورة البوستر التي نشرها سلمان عبر حسابه بأن وجهت له الشكر بقولها "شكرا لك يا رفيق"، في اشارة منها لفيلمهما Partner الذي ظهرت به عام 2007 مع نجم بوليوود.

ويعرض المسلسل عبر تقنية البث الرقمي على منصة ديزني بلص الجديد، بداية من اليوم الموافق 25 من أبريل الجاري.