طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

كشف الدكتور محمد عزالعرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، عن أن بعض الدراسات الحديثة أوصت بأن يكون التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا بقدر 1.8 متر بين الأفراد، وليس مترا كما كان من قبل.





وشدد "عزالعرب"، خلال برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، على ضرورة أن يحرص المواطنين على التباعد الاجتماعي، كوسيلة لتجنب الإصابة بعدوى كورونا.





ونوه بأن أن أي شخص مصاب بنزلة برد عادية لا يغادر منزله، ويستخدم المنديل الورقي يستخدم لمرة واحدة فقط، ويتم التخلص منه، حتى لا يكون مصدرا لنقل العدوى.





وأكد أن فيروس كورونا ضعيف جدا خارج جسم الإنسان، وعند درجة الحرارة 50 درجة يمكن القضاء عليه، منوها بأن الأشعة فوق البنفسجية قادرة على التخلص من الفيروس.



