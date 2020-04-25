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طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 09:23 ص
كورونا
كورونا
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد عزالعرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، عن أن بعض الدراسات الحديثة أوصت بأن يكون التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا بقدر 1.8 متر بين الأفراد، وليس مترا كما كان من قبل.

وشدد "عزالعرب"، خلال برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، على ضرورة أن يحرص المواطنين على التباعد الاجتماعي، كوسيلة لتجنب الإصابة بعدوى كورونا.

ونوه بأن أن أي شخص مصاب بنزلة برد عادية لا يغادر منزله، ويستخدم المنديل الورقي يستخدم لمرة واحدة فقط، ويتم التخلص منه، حتى لا يكون مصدرا لنقل العدوى.

وأكد أن فيروس كورونا ضعيف جدا خارج جسم الإنسان، وعند درجة الحرارة 50 درجة يمكن القضاء عليه، منوها بأن الأشعة فوق البنفسجية قادرة على التخلص من الفيروس.

خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

إصابة 201 حالة بكورونا ووفاة 7

وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

4092 مصابا بكورونا في مصر

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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