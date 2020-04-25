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باكستان تمدد إغلاقها على الصعيد الوطني حتى مايو

السبت 25/أبريل/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلن وزير التخطيط الباكستاني أسد عمر أن باكستان ستظل في حالة إقفال على مستوى الدولة حتى 9 مايو للحد من انتشار الفيروس الجديد،، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وقال عمر، إن القرار اتخذ بعد التشاور مع جميع حكومات المقاطعات.

أبلغت باكستان عن 11.940 حالة إصابة بالفيروس التاجي و253 حالة وفاة، بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز.

علي صعيد اخر، اعلنت وزارة الداخلية الهندية إن بعض المتاجر سيسمح بإعادة فتحها، على الرغم من إغلاق البلاد.

منذ أن بدأت القيود في أواخر مارس، لم تتمكن سوى من فتح متاجر السلع الأساسية كل يوم.

ولكن في أمر صدر يوم الجمعة، سمحت الوزارة للشركات في بعض مجمعات السوق باعادة الفتح - حتى لو كانت تبيع سلعا لا تعتبر ضرورية.

وقال الامر إن المتاجر يجب أن تعمل بنصف طاقة موظفيها المعتادة، ويجب أن تضمن ارتداء الأقنعة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. لكن لا تنطبق القواعد على المتاجر في مناطق الاحتواء.

بلغ العدد الإجمالي للحالات المبلغ عنها في الهند 24447، بما في ذلك 780 حالة وفاة، وفقًا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وسيظل إغلاق الهند ساري المفعول حتى 3 مايو.

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جامعة هوبكنز تبعات فيروس كورونا باكستان تمدد اغلاقها على الصعيد الوطني حتى مايو

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