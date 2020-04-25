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عضو بالكونجرس الأمريكي عن المساعدات المصرية: هدية تضامن وصداقة

السبت 25/أبريل/2020 - 09:53 ص
المساعدات
المساعدات
هدى عبدالرازق
وجه عضو بالكونجرس الأمريكي، رسالة شكر إلى مصر قيادة وشعبا لإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لموجهة جائحة كورونا.

وقال عضو الكونجرس الأمريكي، خلال مقطع فيديو بثته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، "شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري لإرسالهم المساعدات الطبية".

وأشار إلى أن المساعدات المصرية هدية كريمة تعبر عن التضامن والصداقة بين البلدين".

وأضاف، "أنتم شاركتمونا بدافع الكرم لأنكم تدركون ما نمر به من محنة بسبب الفيروس".

ولفت إلى أن مصر وأمريكا ملتزمان بضمان أمن الشرق المتوسط، معلقا: "مكافحة مصر للوباء له وقع كبير عليَّ شخصيا.. إنها هدية تضامن وصداقة، وأنا ممتن للشعب".

السيسي يوجه بإرسال مساعدات إلى أمريكا

وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا، في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، والعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين.

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسهم هذا المساعدات في تخفيف العبء في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس «كورونا» وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.

وتأتي تلك المساعدات استمرارا للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم.

خبير عسكري: لا بد من الوقوف مع أمريكا لأنها في موقف صعب بسبب كورونا

وفي نفس السياق قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، والخبير العسكري: إنه لا بد من الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها في موقف صعب بسبب فيروس كورونا، وهي في حاجة للمساعدات الطبية.

وتابع، خلال تصريحات صحفية، رغم كون المساعدات الموجهة لأمريكا بسيطة ولكنها تأتي تقديرا من الشعب المصري لنظيره الأمريكي.

ولفت فرج، إلى أن المساعدات المصرية المرسلة للدول الأجنبية العظمى لها مردود إيجابي في المستقبل، حيث إنه من الوارد أن تتوصل إحدى هذه الدول لعلاج أو مصل ضد كورونا في أي وقت.

وأضاف مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن القوات المسلحة المصرية تبرعت بـ100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، الذي يقدم خدمات متنوعة لمختلف الفئات لعل من ضمن ما قدمه الصندوق هو تكفل بنفقات العائدين من الخارج في الحجر الصحي.

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