Advertisements

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 25-4-2020.. البلدي يبدأ من 43 جنيها

السبت 25/أبريل/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
أسعار بورصة الدواجن اليوم في الأسواق

تزايد الطلب على الفراخ خلال الفترة الأخيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم الذى يبدأ أول أيامه اليوم الجمعة، ومع وجود زيادة في العرض لتغطية الطلب استقرت أسعار الدواجن بعد شهد سعر الكيلو الدواجن البيضاء من المزرعة 28 جنيه، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي من المزرعة  نحو 37 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض إلى 32 جنيها.

الإكتفاء الذاتي من الدواجن

سجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميًا أي متوسط إنتاج سنوي حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة وحوالى ثلاثة عشر مليار بيضة، ونحقق أكثر من 97% من احتياجتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وأن حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل.


أسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو لحم أبيض 33 جنيه 
سعر كيلو الفراخ البلدي 43 جنيه 
سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه 
سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه
سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه
سعر كيلو بط مولار 26 جنيه

أسعار البيض اليوم 24-4-2020

سعر كرتونة البيض الأبيض 32.5 جنيه 
سعر كرتونة البيض الأحمر34.5 جنيه 
سعر كرتونة البيض بلدي 39 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت ابيض تسمين08.70 ج.م
كتكوت  بيور05.50 ج.م
كتكوت ساسو شيفر04.50 ج.م
كتكوت ساسو جيل ثانى03.00 ج.م
كتكوت سترو ( الجيل الثالث )02.40 ج.م
كتكوت بلدي هجين02.20 ج.م
كتكوت بلدى02.00 ج.م
كتكوت روزي04.00 ج.م
بط بكينى فرنساوى04.80 ج.م
بط مسكوفى12.50 ج.م
بط مولر12.50 ج.م
بط سترو تسمين بيور10.00 ج.م



أخبار تهمك

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ يوم

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أديب يفجر مفاجأة عن أدوية علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ يوم

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ يوم

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يطلب صانع ألعاب بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام رمضان

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يوافق على بيع المنبوذ

منذ ساعتين

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:05 ص

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

09:13 م

عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام رمضان

09:01 ص

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

07:53 ص

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة