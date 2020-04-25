بعد عرض الحلقة الأولى من "سكر زيادة".. نبيلة عبيد تتصدر تريند جوجل

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "ٍسكر زيادة" للفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندي الذين يشاركون به السباق الرمضاني الحالي، تصدرت النجمة نبيلة عبيد قائمة مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية.

مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثة داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب.

كما يظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف منهم الفنانة جومانا مراد ولقاء الخميسي واحمد السقا وصبري فواز وعبد الباسط حمودة وروجينا، والمسلسل من تأليف أمين جمال، ومن إخراج وائل إحسان.