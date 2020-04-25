Advertisements

بريطانيا تستعد لاستضافة قمة عالمية لدعم تطوير لقاح لكورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الجمعة أن المملكة المتحدة ستستضيف قمة يوم 4 يونيو لتشجيع المجتمع الدولي على "العمل معا" لدعم تطوير لقاح "كوفيد 19".

وغرد راب "إن الأمراض ليس لها حدود، لذا يجب أن نتكاتف للتأكد من أن جافي [تحالف اللقاحات] ممول بالكامل، وخبرته هي في صميم الجهود لضمان وصول واسع النطاق لأي لقاح COVID-19".

جافي هي منظمة دولية تهدف إلى الجمع بين القطاعين العام والخاص لتحسين الوصول إلى اللقاحات.

وفي تغريدة لاحقة، أضاف وزير الخارجية البريطاني أن المملكة المتحدة ستشارك أيضًا في استضافة قمة الاستجابة العالمية للفيروس التاجي في 4 مايو إلى جانب شركائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة العربية السعودية والنرويج وجنوب إفريقيا.

"إن المملكة المتحدة تلعب دورًا رائدًا في الجهود المبذولة لتطوير لقاح COVID واختبار أفضل. يسعدنا أن نشارك في استضافة قمة الاستجابة العالمية لفيروس كورونا في 4 مايو مع شركائنا... لتطوير لقاح معًا ".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا في بريطانيا بريطانيا

أخبار تهمك

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يطلب صانع ألعاب بيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام رمضان

منذ أقل من ساعتين

أديب يفجر مفاجأة عن أدوية علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ يوم

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ يوم

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يوافق على بيع المنبوذ

منذ ساعتين

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ أقل من ساعتين

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ يوم

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

العلماء يتسابقون لتطوير لقاح لفيروس كورونا الجديد

بملايين الدولارات.. هؤلاء تبرعوا لابتكار علاج لكورونا

التجربة تحسم.. دول تنتج لقاح لعلاج فيروس كورونا

العلماء الصينيون يبدأون في اختبار اللقاحات المطورة لفيروس كورونا

رسميًا.. موعد ظهور لقاح فيروس كورونا

النائب العام السعودي: على المواطنين اتباع قرارات الدولة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:05 ص

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

09:13 م

عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام رمضان

09:01 ص

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

07:53 ص

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة