بريطانيا تستعد لاستضافة قمة عالمية لدعم تطوير لقاح لكورونا

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أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الجمعة أن المملكة المتحدة ستستضيف قمة يوم 4 يونيو لتشجيع المجتمع الدولي على "العمل معا" لدعم تطوير لقاح "كوفيد 19".



وغرد راب "إن الأمراض ليس لها حدود، لذا يجب أن نتكاتف للتأكد من أن جافي [تحالف اللقاحات] ممول بالكامل، وخبرته هي في صميم الجهود لضمان وصول واسع النطاق لأي لقاح COVID-19".



جافي هي منظمة دولية تهدف إلى الجمع بين القطاعين العام والخاص لتحسين الوصول إلى اللقاحات.



وفي تغريدة لاحقة، أضاف وزير الخارجية البريطاني أن المملكة المتحدة ستشارك أيضًا في استضافة قمة الاستجابة العالمية للفيروس التاجي في 4 مايو إلى جانب شركائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة العربية السعودية والنرويج وجنوب إفريقيا.



"إن المملكة المتحدة تلعب دورًا رائدًا في الجهود المبذولة لتطوير لقاح COVID واختبار أفضل. يسعدنا أن نشارك في استضافة قمة الاستجابة العالمية لفيروس كورونا في 4 مايو مع شركائنا... لتطوير لقاح معًا ".





