الدوري البرازيلي يغازل إبراهيموفيتش وبالوتيلي

كشف المرشح لرئاسة نادي فاسكو دي جاما، لويز روبرتو ليفين سيانو، في نيته جلب بعض النجوم في حال توليه رئاسة النادي البرازيلي.

تعهد ليفين بالتعاقد مع كلاً من نجم إي سي ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، ومهاجم نادي بريشيا، ماريو بالوتيلي، وصانع ألعاب نادي الهلال، سباستيان جوفينكو، حال نجح في الفوز بانتخابات رئاسة فاسكو دي جاما.

وقال ليفين في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "نحن نتفاوض ونحاول بناء فاسكو في أحلامنا، بالوتيلي وإبراهيموفيتش لديهم نفس العامل، وسيكون إبراهيموفيتش مشروعاً أكثر جرأة".

وأضاف: "في الوقت الحالي لا يتعين علينا التفكير في اللاعبين العظماء الذين سيصلون فقط سنجلب لاعبين رائعين".

وأوضح: "إذا لم يكن أحداً فسيكون آخر، إذا كان لدينا لاعبون على مستوى بالوتيلي وجوفينكو فسيكون لدينا فريق تنافسي".

وأشار موقع فوتبول إيطاليا أيضاً، أن ليفين قام بتكوين شراكات مع وكيل اللاعبين الشهير، مينو رايولا، ورجل الأعمال الإيطالي فابيو كورديلا.

وسبق لبالوتيلي وإبراهيموفيتش أن لعبا سوياً في إنتر ميلان، حيث توج الثنائي مع "النيراتزوري" بلقب الدوري الإيطالي.