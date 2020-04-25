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السائق المغني أولى شخصيات برنامج "كريزي تاكسي"

السبت 25/أبريل/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

شهدت الحلقة الأولى من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يذاع على قناة الحياة، تجسيد الفنان إبراهيم السمان لشخصية السائق المطرب الذي يحاول إقناع زبائنه بطريقة كوميدية بحلاوة صوته وقدرته على تقليد المطربين مثل مصطفى قمر وجورج وسوف ومحمد فؤاد وعلي حميدة، وبعد فشله في الغناء يحاول تقليد الممثلين ولكنه ييتسبب في النهاية في غصب الراكب وتحدث مشاجرة بينهم، وقبل أن تتطور الأمور يعترف إبراهيم في النهاية بأنه مجرد برنامج وسط ضحك الجميع.

 

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه  الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.

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