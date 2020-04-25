فورلان ينفي تنازله عن راتبه بسبب فيروس كورونا

نفى دييجو فورلان، ما نشرته وسائل إعلام محلية عن تنازله عن راتبه كمدرب لفريق بينيارول، ليضمن سداد رواتب جهازه الفني، في ظل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد.

نفى فورلان بشدة هذه الأنباء مبدياً استيائه من انتشار هذه الشائعات، في الوقت الذي يتفاوض فيه لاعبي النادي مع الإدارة، بشأن إيجاد حل لمشكلة رواتبهم.

وبحسب فورلان، فإنه عقد اجتماعاً قبل شهر مع نائب رئيس بينيارول، رودولفو كاتينو، أبلغه فيه عن المبلغ الذي سيتقاضاه هو وجهازه الفني.

وأوضح: "قلت له حينها إن الأهم أن يحصل جهازي الفني على راتب، ولكني بالتأكيد أريد أن أحصل على راتبي، لم أرغب قط في التنازل عنه، وسأتقاضى ما يمكن للنادي أن يدفعه".

وأشار فورلان إلى أنه لم يتحدث مع أي شخص في النادي في هذا الشأن سوى كاتينو، لذا أبدى اندهاشه من انتشار تلك الشائعات