وفاة 150 طبيبًا إيطاليا بسبب فيروس كورونا

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قالت الرابطة الإيطالية للأطباء، أمس السبت، إن 150 طبيبا على الأقل لقوا حتفهم في إيطاليا بعد إصابتهم بالفيروس الجديد، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



وأضافت المنظمة أن أخصائيي الرعاية الصحية يمثلون حوالي 10٪ من جميع حالات العدوى.



انتقدت مجموعة رعاية صحية إيطالية منفصلة، ANAAO، مرسومًا يهدف إلى تعزيز النظام الصحي، قائلة إنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية.



ووصفت وكالة الطيران الفدرالي الأمريكي (ناو) الإجراءات المنصوص عليها في مرسوم كورا إيطاليا - والتي تبلغ قيمتها 25 مليار يورو (27 مليار دولار) والتي وافقت عليها الحكومة يوم الجمعة - بأنها "مخيبة للآمال تماما".



وقال بيان المنظمة "إن التمويل الإضافي المقدم لا يكفي لضمان مكافأة جميع ساعات العمل الإضافية التي تم إجراؤها بين فبراير ومارس بسخاء وروح من التضحية من قبل العاملين الصحيين لمواجهة تسونامي المرضى الذين تدفقوا إلى المستشفيات، مما أدى إلى إصابة نظام الرعاية الصحية الذي تم تمويله على مدى عقود".

