عمرو أديب: الخريف الجاي هيجي كورونا تاني أشد خطورة (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك جدل علمي سياسي بشأن فيروس كورونا، حيث هناك علماء متخصصين في الأمراض المتوطنة بأمريكا يتحدثون على أن هناك موجة جديدة من فيروس كورونا ستظهر في شهر سبتمبر المقبل، معقبا: "الخريف الجاي هيجي كورونا تاني".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أن كورونا لن تظهر مرة أخرى، مضيفا: "كورونا لن تذهب الآن.. العلماء بيقولوا كده، وقد تكون أقوى من الموجودة حاليا".





ونوه الإعلامي عمرو أديب، بأن شركة جلياد أعلنت أن الدواء الذي تقوم بتجربته لم يحقق نتائج جيدة، فضلا على أن دواء هيدروكسي كلوركين أثبت خطورته.





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.





وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.



