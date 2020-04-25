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عمرو الليثي يفتتح أولى حلقات مسلسل "سلطانة المعز" لغادة عبد الرازق

السبت 25/أبريل/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

ظهر الإعلامي عمرو الليثى فى بداية أولى حلقات مسلسل "سلطانة المعز" للنجمة غادة عبد الرازق الذى يعرض طوال الشهر الكريم على فضائيات النهار.

 

وجسد الليثى فى الحلقة دور إعلامى يلتقى بشقيق غادة عبد الرازق، وهو يعمل محاميا للغلابة، ويحاول الليثى أن يلتقى بشقيقته سلطانة لتسجيل حلقة معها.

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي حول فتاة شعبية تعيش في منطقة "المعز" ، وتقوم بإدارة محلات "كبدة" ، ورثتها عن والدها من أجل تربية أشقائها وتعليمهم إلى أن تحدث مفاجأة صادمة تقلب حياتهم، وتتوالى الأحداث.

 

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبد المغني، ودينا، ومحمد حاتم.

 

كان «الليثى» قد شارك في أكثر من تجربة درامية سابقة كضيف شرف منها مسلسل «لهفة» مع النجمة دنيا سمير غانم، ومسلسل «كلبش ٢» مع أمير كرارة.

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