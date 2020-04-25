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كارتيرون يتابع مواهب وادي دجلة لتدعيم الفارس الأبيض في الموسم الجديد

السبت 25/أبريل/2020 - 10:03 ص
باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك
باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك
كارتيرون يتابع مواهب وادي دجلة لتدعيم الفارس الأبيض في الموسم الجديد

 يحرص المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون، على متابعة بعض المواهب البارزة من فريق وادي دجلة، وذلك بالحديث مع أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، من أجل حسم ضمهم من عدمه للفريق، في الموسم المقبل.

 ومن أبرز الترشيحات جاء محمد عبد العاطي لاعب خط وسط الفريق، الذي يبحث مسؤولي قلعة الفرسان إمكانية ضمه بالموسم القادم، وذلك بالتفاوض مع وادي دجلة حول المسألة.

ويأتي ذلك في ظل البحث عن تدعيم مركز الوسط للقلعة البيضاء وإيجاد بدائل مناسبة للثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي، لاعبي وسط الفريق، إثر ابتعاد محمد حسن عن المشاركة بصورة أساسية منذ انضمامه للفريق الأبيض وإصابة محمود عبد العزيز "زيزو" بقطع في الرباط الصليبي وهو ما أدى إلى توظيف أحمد زيزو ويوسف أوباما لاعبي الوسط الهجومي كبدائل للثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي في الفترة الماضية.

 

وقرر مسؤولو الزمالك، الاعتماد على المفاوضات المُباشرة لحسم صفقات الموسم الجديد من أجل تجنب مزايدات وكلاء اللاعبين؛ حيث فتح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، خط اتصال مباشر مع الأندية المختلفة.

 

ويحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، على دراسة كافة الترشيحات للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل، وذلك في ظل فترة التوقف السلبية الحالية، والتي تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

 

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