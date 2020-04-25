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لليوم الثاني على التوالي.. رامز جلال يتصدر تريند يوتيوب بتتر "رامز مجنون رسمي"

السبت 25/أبريل/2020 - 10:13 ص
رامز مجنون رسمي
"رامز مجنون رسمي"
رشا عادل
تصدر تتر برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، قائمة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من البرنامج.

واستضاف رامز في الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الفنانة غادة عادل لتصبح أولى ضحاياته من الفنانين الذين يستضيفهم طوال شهر رمضان الكريم.

جدير بالذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي" هو برنامج للمقالب يقدمه الفنانة رامز جلال، ويستضيف خلاله 30 فنان ولاعب كورة منهم كهربا ومنة فضالي وريهام عبدالغفور وفيفي عبده وياسمين صبري ونبيلة عبيد، ويعرض البرنامج عبر شاشة "أم بي سي مصر" في تمام الساعة 6 ونصف مسًاء.

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