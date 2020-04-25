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أفراح الكرة المصرية في رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 10:15 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
علي خلاف
يحمل شهر رمضان المبارك العديد من الذكريات التاريخية المفرحة لعشاق ومحبي الكرة المصرية، لاسيما المنتخب الوطني والأهلي وكذلك الزمالك.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

أفراح الكرة المصرية في شهر رمضان

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز إنجازات وألقاب الكرة المصرية في شهر رمضان المبارك وإليكم التفاصيل:-

- الأهلي يقهر الترجي التونسي في عقر داره
الذكرى الرمضانية الرائعة لعشاق ومحبي الاهليه كانت مباراة الأهلي والترجي في قبل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2001، والتي توج بها الفريق الأحمر على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

ونجح الأهلى وقتها فى التأهل بعدما خطف التعادل الإيجابى بهدف لمثله من الترجى التونسى فى نسخة دورى أبطال أفريقيا عام 2001 عن طريق تسديدة سيد عبد الحفيظ من خارج منطقة الجزاء لتعلن عن صعود المارد الأحمر.

- ميدو يحقق أولى بطولاته مع الزمالك
رمضان عام 2014 ، شهد تحقيق أول بطولة لأحمد حسام ميدو فى مسيرته التدريبية ، حيث التقى فريق الزمالك مع سموحة بنهائى بطولة الكأس ، يوم 19 يوليو 2014، و الموافق 22 رمضان.

ميدو نجح في تعويض إخفاق التتويج بلقب الدورى ، ووصل للدورة الرباعية مع الأهلى و بتروجت و سموحة ، ولكنه وصل لنهائى مسابقة كأس مصر.

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